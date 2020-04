Pessoas com máscaras de proteção na ponte de Westminster, em Londres 07/04/2020 REUTERS/Peter Nicholls

LONDRES (Reuters) - Um homem que foi pego roubando máscaras cirúrgicas de um hospital de Londres foi preso por três meses, disse a polícia nesta quarta-feira.

A pandemia do Covid-19 tem causado uma demanda global por máscaras, de profissionais de saúde a cidadãos comuns, o que está levando muitos países a anunciarem a falta do produto.

A polícia disse que Lerun Hussain, de 34 anos, foi detido por seguranças do Hospital King's College, no sul de Londres, quando tentava roubar três máscaras. Ele se declarou culpado de furto no Tribunal dos Magistrados de Croydon na terça-feira.

(Por Michael Holden)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram