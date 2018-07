O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 22 de Julho de 2018 18:48 22. Julho 2018 - 18:48

LOS ANGELES (Reuters) - A polícia de Los Angeles prendeu um homem que fez reféns e entrincheirou-se dentro de uma loja da rede de supermercados Trader Joe's no sábado, encerrando um impasse de três horas durante o qual ele atirou fatalmente em uma mulher, disseram as autoridades.

O homem, que foi perseguido pela polícia após ter sido suspeito de atirar repetidamente em sua avó e em outra mulher em uma parte separada da cidade, bateu seu carro do lado de fora do Trader Joe's, onde trocou tiros com a polícia e entrou na loja lotada.

Ele levou um tiro no braço e falou com a polícia pelo telefone para negociar sua rendição, disse o prefeito Eric Garcetti e a polícia em coletiva de imprensa.

O homem, de 28 anos que não teve seu nome informado pela polícia, saiu da loja e foi cercado pela polícia.

"Dentro do Trader Joe's o suspeito atirou em uma vítima mulher. Ela foi declarada morta no local", disse a polícia no Twitter.

Uma vez detido, cerca de 20 pessoas que estavam na loja foram vistas saindo para a rua.

A mulher não foi oficialmente identificada, mas a rede de televisão ABC News a nomeou como sendo Melyda Corado, gerente da loja, citando fontes da família.

"O suspeito ao final pediu pelas algemas. Ele colocou as algemas em si mesmo e então se liberou para a custódia da polícia de L.A", disse Garcetti.

Durante o impasse, imagens aéreas das estações de TV NBC Los Angeles e CBS Los Angeles mostraram pessoas deixando a loja pela janela usando uma escada de corda e a polícia carregando crianças para a segurança pelo estacionamento do bairro de Silver Lake.

O funcionário do Trader Joe's Zach Johnston estava entre os que escaparam logo após ouvirem disparos de arma.

"Eu estava numa sala no fundo e de repente eu comecei a ver clientes correndo pela porta indo para o fundo", disse ele.

"Imediatamente eu ouvi barulho de arma, tipo quatro tiros."

Johnston e cerca de 15 clientes e colegas de trabalho correram pela porta dos fundos para a segurança, disse ele.

Mais de uma hora depois do impasse começar, alguns reféns foram mostrados na TV saindo da loja pela porta da frente.

Alguns disseram ter se escondido em áreas para funcionários no fundo da loja.

O presidente norte-americano Donald Trump afirmou estar assistindo a situação de perto.

"Suspeito entricheirado ativo. A L.A.P.D trabalhando com o Federal Law Enforcement", escreveu Trump em seu Twitter antes da prisão.

O Trader Joe's afirmou em comunicado que o incidente "foi um incrível trauma".

"Nossos pensamentos estão com nossos membros da equipe e clientes. Nosso foco é em fazer o que pudermos para dar-lhes suporte neste momento", acrescentou.

(Reportagem de Andrew Cullen; reportagem adicional e escrito por Jon Herskovitz e Rich McKay)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português