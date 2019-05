Mãe leva aluna de escola que teve estudantes atacadas por homem armado com uma faca em Kawasaki, no Japão 28/05/2019 REUTERS/Issei Kato

Por Chang-Ran Kim e Kaori Kaneko

TÓQUIO (Reuters) - Um homem armado com uma faca gritou "Vou matar vocês!" e atacou um grupo de alunas em um ponto de ônibus do Japão na segunda-feira, matando uma menina e um adulto que pode ser o pai de uma criança, noticiou a mídia local.

Outras 16 meninas de idades entre 6 e 12 anos e uma mulher foram feridas pelo agressor, que parecia ter cerca de 50 anos e morreu mais tarde em decorrência de um ferimento autoinfligido, disse a emissora NHK citando a polícia.

A polícia informou que uma menina de 11 anos e um homem de 39 anos morreram, mas não quis dar mais detalhes. Acredita-se que o homem morto era pai de uma das meninas, segundo a NHK.

O motivo do ataque não está claro, mas não surgiram temores imediatos de uma ameaça de segurança maior. Houve outros casos de esfaqueamentos em massa no Japão, às vezes visando alvos vulneráveis.

As meninas eram alunas de uma escola católica particular da cidade de Kawasaki, ao sul de Tóquio, e entravam no ônibus da escola quando o suspeito atacou, de acordo com a NHK.

O jornal Asahi citou uma testemunha que disse ter visto um homem de meia idade armados com facas gritando "Vou matar vocês!" e cerca de oito crianças caídas ao seu redor.

O suspeito, um morador de Kawasaki, foi encontrado inconsciente e morreu mais tarde de uma facada autoinfligida no pescoço, disse a NHK citando a polícia.

