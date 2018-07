O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

TORONTO (Reuters) - Um homem armado abriu fogo em uma rua repleta de restaurantes da cidade canadense de Toronto na noite de domingo, matando duas pessoas e ferindo outras doze, incluindo uma menina, disseram autoridades.

O suspeito de ser o atirador foi encontrado morto mais tarde.

O estado da menina é grave, disse o chefe da polícia de Toronto, Mark Saunders.

"Estamos analisando os motivos possíveis... e não descartando nada", disse Saunders aos repórteres no local do ataque.

Paramédicos, bombeiros e policiais foram à cena do crime, situada no leste de Toronto, que conta com muitos restaurantes, cafés e lojas populares.

A polícia disse que o suspeito usou uma arma de mão. Relatos anteriores afirmaram que nove pessoas foram baleadas.

O atirador de 29 anos trocou tiros com a polícia, fugiu e foi encontrado morto mais tarde, noticiou a mídia local.

Os relatos de disparos no bairro de Greektown começaram a surgir perto das 22h locais, relatou a CityNews.com.

Testemunhas disseram ter ouvido 25 disparos, segundo o site de notícias.

Toronto está enfrentando um aumento acentuado nos episódios de violência com armas neste ano. Até o momento as mortes provocadas por armas saltaram de 26 para 53 por cento em comparação com o mesmo período do ano passado, mostraram dados da polícia na semana passada, e o número de tiroteios subiu 13 por cento.

A cidade mobilizou cerca de 200 policiais desde 20 de julho em reação à onda recente de tiroteios, que as autoridades atribuem à violência entre gangues.

O prefeito de Toronto, John Tory, disse aos repórteres que a cidade tem um problema com armas, já que pessoas demais têm acesso fácil demais a elas.

(Por Denny Thomas e Brendan O'Brien em Milwaukee)

