O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 25 de Julho de 2018 12:42 25. Julho 2018 - 12:42

Por Gul Yousafzai e Jibran Ahmad

QUETTA/PESHAWAR, Paquistão (Reuters) - Um homem-bomba matou ao menos 29 pessoas perto de uma zona eleitoral do Paquistão nesta quarta-feira, quando os paquistaneses votaram em uma eleição crucial na qual o astro de críquete Imran Khan enfrenta o partido do ex-primeiro-ministro Nawaz Sharif, que está preso.

O grupo militante Estado Islâmico assumiu a autoria do ataque realizado em Quetta, cidade do oeste do Paquistão onde fontes de segurança disseram que um suicida com explosivos lançou sua moto contra um veículo da polícia.

O porta-voz de um hospital disse que 29 pessoas morreram e 35 ficaram feridas no ataque, que uma testemunha da Reuters disse ter ocorrido perto de um local de votação de Quetta, capital da província do Baluquistão.

No início deste mês um homem-bomba matou 149 pessoas em um comício eleitoral na cidade de Mastung, também no Baluquistão, em outro ataque reivindicado por militantes do Estado Islâmico.

Cerca de 371 mil soldados foram enviados a zonas eleitorais de todo país para evitar atentados, quase cinco vezes o número mobilizado na última eleição em 2013.

Segundo as pesquisas mais recentes de intenção de voto, nem Khan nem o partido de Sharif devem conseguir uma maioria decisiva na votação.

Khan surgiu nas pesquisas nacionais com um ligeiro favoritismo, mas a corrida polarizadora deve ser decidida em Punjab, a província mais populosa da nação, onde o partido de Sharif se manteve na liderança nas sondagens mais recentes.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português