5 de Agosto de 2018

CABUL (Reuters) - Um homem-bomba matou três soldados tchecos que estavam em uma patrulha da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no leste do Afeganistão neste domingo, disseram autoridades, em ataque reivindicado pelo Talibã.

Um soldado norte-americano e dois afegãos ficaram feridos, disse a Missão de Apoio Resoluto da Otan em um comunicado.

O primeiro-ministro tcheco, Andrej Babis, prestou homenagem aos "heróis que lutaram contra o terrorismo tão longe de casa e que foram mortos por um terrorista suicida."

"Eu respeito o que eles fizeram pelo nosso país. Estou enviando minhas mais profundas condolências às suas famílias", escreveu ele no Twitter.

O leste do Afeganistão, onde as unidades das Forças Especiais dos EUA têm sido regularmente empregadas contra militantes, continua sendo uma das áreas com maior índice de mortes desde que os militares norte-americanos terminaram sua principal operação de combate contra o Talibã em 2014.

O general do Exército dos EUA John Nicholson, comandante da Missão de Apoio e das Forças dos EUA no Afeganistão, disse sobre o ataque às vítimas: "O sacrifício deles persistirá em nossos corações e na história e fortalecerá ainda mais a nossa determinação".

O ataque a uma patrulha de rotina a pé aconteceu na área de Khalazai, em Charikar, capital da província de Parwan, disseram autoridades locais.

O Talibã, que luta para restaurar a lei islâmica depois de sua deposição em 2001, reivindicou a responsabilidade pelo atentado e disse que matou oito "invasores dos EUA".

"Os invasores tiveram que trazer três helicópteros-ambulância para proteger suas forças", disse o porta-voz do Talibã, Zabihullah Mujahid, em comunicado.

