PRAGA (Reuters) - Um atirador matou seis pessoas nesta terça-feira na sala de espera de um hospital em Ostrava, cidade do leste da República Tcheca, antes de fugir e se matar, informou a polícia.

Ainda não estava claro o que motivou o pior ataque no país desde 2015, quando outro homem armado disparou contra oito pessoas e se matou em seguida em um restaurante de Uhersky Brod.

A polícia disse que recebeu ligações no início da manhã sobre um tiroteio no Hospital Universitário de Ostrava, 350 quilômetros a leste da capital Praga, e próximo à fronteira com a Polônia.

Autoridades chegaram ao local cinco minutos depois.

O diretor do hospital, Jiri Havrlant, disse em uma entrevista coletiva televisionada que cinco pessoas haviam morrido no ataque e uma em cirurgia. Outras duas estavam gravemente feridas, mas nenhum médico foi atingido, acrescentou.

O ataque ocorreu na sala de espera do ambulatório, e as vítimas foram baleadas de perto, afirmou Havrlant. Todas eram adultas: quatro homens e duas mulheres.

(Por Robert Muller, Jan Lopatka e Jason Hovet)

