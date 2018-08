O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

23 de Agosto de 2018

Por Clotaire Achi e Philippe Wojazer

TRAPPES, França (Reuters) - Um homem com problemas psiquiátricos matou a facadas a mãe e a irmã no subúrbio parisiense de Trappes, nesta quinta-feira, deixando uma terceira pessoa gravemente ferida, informou o ministro do Interior da França, Gérard Collomb.

O homem de 36 anos iniciou seu ataque no meio da rua em plena luz do dia, antes de se esconder em uma casa. Ele foi morto a tiros pela polícia quando correu em direção aos policiais de maneira ameaçadora, segundo Collomb.

"Parece que o criminoso tinha sérios problemas psiquiátricos", disse Collomb a repórteres em Trappes.

"Ele era conhecido (pela polícia) por defender o terrorismo, mas parece que ele era uma pessoa perturbada e não alguém que poderia responder a chamados de ação de organizações terroristas como o Daesh", disse, utilizando a abreviatura em árabe para o Estado Islâmico.

Collomb disse que, neste momento, procuradores de combate ao terrorismo não estão liderando a investigação, mas acompanhando o incidente de perto.

Na quarta-feira, o líder do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi, em seu primeiro discurso em quase um ano, pediu que seguidores continuem a lutar apesar das derrotas no campo de batalha, de acordo com gravação publicada no veículo de comunicação do grupo.

O Estado Islâmico rapidamente reivindicou responsabilidade pelo ataque em Paris, mas não forneceu nenhuma evidência que ligasse a organização ao agressor.

Segundo o canal BFM TV, o agressor gritou "Allahu akbar" (Alá é maior, em árabe), mas a polícia não pôde confirmar a informação de imediato.

