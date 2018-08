O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

15 de Agosto de 2018

Policiais protegem área isolada no entorno do Parlamento britânico 15/08/2018 REUTERS/Hannah McKay

Por Sarah Young

LONDRES (Reuters) - O homem detido por suspeita de realizar um ataque terrorista do lado de fora do Parlamento britânico na terça-feira chama-se Salih Khater, um cidadão britânico de origem sudanesa, disse uma fonte de segurança europeia à Reuters nesta quarta-feira.

A polícia acredita que um motorista atropelou deliberadamente pedestres e ciclistas, deixando três feridos, antes de se chocar com uma barreira de proteção do lado de fora do Parlamando durante o horário de pico da manhã de terça-feira.

O motorista do carro, de 29 anos, foi preso no local do incidente e oficiais estão realizando buscas em três endereços no centro da Inglaterra como parte da investigação.

A fonte disse à Reuters que Khater é de Birmingham, no centro da Inglaterra, e que não era conhecido pelos serviços de segurança antes do incidente terça-feira. O motivo para o suposto ataque ainda é incerto, acrescentou.

Em pronunciamento pouco após o incidente, o chefe do combate ao terrorismo da polícia britânica disse que o incidente parecia ter sido "um ato deliberado" em um lugar icônico e que, portanto, estava sendo tratado como um incidente terrorista.

