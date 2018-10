O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 26 de Outubro de 2018 17:27 26. Outubro 2018 - 17:27

WASHINGTON (Reuters) - O homem preso nesta sexta-feira por conexão com os 12 pacotes-bomba enviados a líderes democratas e importantes críticos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é o principal e possivelmente único suspeito do caso, disse à Reuters uma autoridade de segurança federal.

A autoridade, que falou sob condição de anonimato, disse que a prisão aconteceu no estacionamento de uma loja de peças para automóveis em Plantation, na Flórida.

(Reportagem de Mark Hosenball)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português