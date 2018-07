O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Por Ahmad Sultan e Abdul Qadir Sediqi

JALALABAD, Afeganistão (Reuters) - Homens armados invadiram um edifício governamental em Jalalabad, cidade do leste do Afeganistão, nesta terça-feira, fazendo dezenas de reféns depois que um homem-bomba se explodiu no portão de entrada, disseram autoridades e testemunhas.

Ninguém assumiu a responsabilidade pela ação de imediato, mas o Taliban emitiu um comunicado negando envolvimento, e uma série de ataques fatais na cidade nas últimas semanas foi visto como uma demonstração de força do grupo militante Estado Islâmico.

Uma testemunha, um transeunte chamado Obaidullah, disse que o ataque desta terça-feira começou quando um carro preto com três ocupantes parou na entrada de um prédio usado pelo departamento de assuntos de refugiados e um atirador emergiu disparando ao seu redor.

Um agressor se explodiu no portão e dois atiradores entraram no edifício, situado em uma área próxima a lojas e escritórios do governo, acrescentou.

Minutos depois o carro explodiu, ferindo pessoas na rua, contou Obaidullah. "Vimos várias pessoas feridas e ajudamos a retirá-las", acrescentou.

Oito feridos foram levados a hospitais da cidade, segundo autoridades, mas como os combates continuavam o número de baixas deve aumentar.

Sohrab Qaderi, membro do conselho provincial local, disse que cerca de 40 pessoas parecem ter sido aprisionadas dentro do prédio, que pegou fogo no início do ataque.

