LONDRES (Reuters) - O número de mortos por Covid-19 nos hospitais do Reino Unido aumentou em 761 e chegou a 12.868 até a tarde do dia 14 de abril, informou o Ministério da Saúde.

O aumento foi menor do que a alta de 778 do período anterior, e do pico até o momento de 980 óbitos em 10 de abril. O ministério disse que 313.769 pessoas foram examinadas e 98.476 delas tiveram um diagnóstico positivo.

O verdadeiro total de mortes por Covid-19 no país ultrapassa muito as cifras dos hospitais, já que pessoas também morrem em casas de repouso e na comunidade como um todo, mostraram dados mais abrangentes na terça-feira.

Só na Inglaterra, os óbitos nos hospitais subiram em 651 e atingiram 11.656, disse o Serviço Nacional de Saúde. Vinte dos 651 pacientes com idades entre 20 e 101 anos não tinham problemas de saúde preexistentes conhecidos.

O número oficial de mortos britânicos é o quinto maior do mundo, ficando atrás dos de Estados Unidos, Itália, Espanha e França.

Cientistas e líderes de oposição dizem temer que o Reino Unido possa ser a nação mais atingida da Europa.

(Por Kate Holton e Guy Faulconbridge)

