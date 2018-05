O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 22 de Maio de 2018 1:05 22. Maio 2018 - 01:05

Por Ali Sawafta

RAMALLAH (Reuters) - O presidente palestino, Mahmoud Abbas, sofre de uma infecção pulmonar e pode permanecer no hospital por diversos dias, disseram nesta segunda-feira médicos palestinos e autoridades.

Abbas, de 82 anos, foi internado no hospital no domingo pela terceira vez em menos de uma semana na cidade de Ramallah, na Cisjordânia.

Médicos inicialmente disseram que o líder veterano havia ido ao hospital para exames médicos após cirurgia no ouvido cinco dias antes. Mas na noite desta segunda-feira disseram que ele possui uma infecção no pulmão.

“Exames médicos e raios-x mostraram a presença de inflamação no pulmão direito. Tratamento foi iniciado ao dar a medicação necessária”, disse Saed al-Sarahneh, diretor de medicina do centro médico privado al-Istishari, em Ramallah, à TV palestina.

“Ele agora está respondendo rapidamente ao tratamento e está se recuperando”, afirmou o médico.

O líder veterano permitiu que fosse filmado pela TV palestina na noite desta segunda-feira, após quase 36 horas no hospital.

Abbas não falou no curto vídeo que foi transmitido na noite desta segunda-feira, e sua aparição após dois dias de rumores aparentam ser uma tentativa de responder perguntas sobre sua saúde e sobre o futuro da liderança palestina.

Imagens divulgadas pelo gabinete de Abbas mostraram o líder sentado na cama lendo um jornal e andando sem ajuda pelo corredor do hospital, cercado por um médico, familiares e assessores.

Após dois dias de atualizações escassas de autoridades médicas, diversos associados e colegas de longa data visitaram Abbas nesta segunda-feira, dando avaliações uniformemente otimistas sobre sua condição.

“Eu visitei o presidente Abbas no hospital hoje à noite. Ele sofre de pneumonia e está sendo tratado com antibióticos”, disse Ahmed Tibi, um deputado árabe no Parlamento israelense, no Twiter.

Ele disse que a condição de Abbas está “acentuadamente melhor” e que eles conversaram sobre questões políticas, mas irá “passar mais diversos dias no hospital”.

