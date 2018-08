O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 23 de Agosto de 2018 20:29 23. Agosto 2018 - 20:29

DUBAI (Reuters) - Houthis do Iêmen disseram nesta quinta-feira que um ataque aéreo da coalizão liderada pelos sauditas matou 26 civis, e a mídia estatal dos Emirados Árabes Unidos, que integram a coalizão, noticiou que um ataque dos houthis na mesma área resultou em um morto e dezenas de feridos.

De acordo com a Al Massira TV do movimento houthi, 22 crianças e quatro mulheres morreram em Ad Durayhimi, que se situa a cerca de 20 quilômetros de Hodeidah, cidade às margens do Mar Vermelho.

A agência estatal de notícias do Emirados Árabes Unidos, WAM, disse que os houthis lançaram um míssil balístico que causou a morte de uma criança e feriu dezenas de civis em Ad Durayhimi.

A Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e seus aliados muçulmanos sunitas estão lutando no Iêmen contra os houthis, aliados do Irã, há mais de três anos com apoio ocidental.

Os houthis controlam a maior parte do norte iemenita, incluindo a capital Sanaa, e obrigaram o governo endossado por Riad a se exilar em 2014.

(Por Omar Fahmy e Ghaida Ghantous)

