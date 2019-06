(Reuters) - O movimento Houthi, do Iêmen, disse que lançou neste domingo ataques com drones contra os aeroportos de Abha e Jizan, no sul da Arábia Saudita, de acordo com a emissora de TV do grupo, Al-Masirah.

Uma coalizão militar liderada pelos sauditas no Iêmen disse que os Houthis, alinhados ao Irã, realizaram um ataque "terrorista" sobre o aeroporto de Abha e que ao menos uma pessoa morreu, enquanto pelo menos sete ficaram feridas.

A emissora de televisão saudita Al Arabiya disse, citando um correspondente, que oito pessoas ficaram feridas após um ataque sobre o estacionamento do aeroporto de Abha. Mais tarde, o canal afirmou que um sírio morreu devido aos ferimentos no incidente.

O aeroporto de Abha já havia sido alvo mais cedo neste mês de um míssil houthi. O local fica a cerca de 200 quilômetros ao norte da fronteira com o Iêmen e atende rotas domésticas e regionais. O ataque anterior havia deixado 26 feridos.

Uma coalizão muçulmana sunita liderada pela Arábia Saudita e pelos Emirados Árabes Unidos com apoio do Ocidente interveio no Iêmen em 2015 para tentar restaurar um governo reconhecido internacionalmente que foi retirado do poder pelos Houthis no final de 2014.

Os Houthis, alinhados ao Irã, têm aumentado os ataques com drones e mísseis sobre cidades sauditas ao longo do último mês, em meio a uma crescente tensão entre o Irã e países do Golfo Árabe aliados aos Estados Unidos.

Riad acusou o Irã de fornecer armas aos Houthis para um ataque realizado em 13 de junho sobre o aeroporto de Abha. Teerã e os Houthis negaram as acusações de que o Irã teria fornecido mísseis e drones.

(Por Mohamed El-Sherif e Stephen Kalin)

