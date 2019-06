NICOSIA (Reuters) - O ministro de Relações Exteriores dos Emirados Árabes, Abdullah Bin Zayed al Nahyan, afirmou neste sábado que houve um "patrocínio estatal" envolvido nos ataques de 12 de maio a navios petroleiros no Golfo, mas não citou nenhum nome em particular.

Ele não mencionou ataques em outros dois petroleiros esta semana, na mesma área. Os Estados Unidos disseram que o Irã esteve envolvido nos incidentes de maio e junho - acusações descartadas por Teerã.

"Nossa conclusão é que isso só foi possível por meio de um ataque com patrocínio estatal", disse Al Nahyan a repórteres, depois de encontrar com seu correspondente do Chipre, em Nicosia, referindo-se ao ataque de maio.

"Não nomeamos nenhum país, mas esperamos trabalhar com nossos amigos e parceiros para impedir que esses agravamentos sigam em frente", acrescentou.

Neste sábado, a conta de Twitter da Arabiya TV creditou a Al Nahyan a declaração de que as impressões digitais do Irã estavam claras nos ataques de 12 de maio. O tuíte depois desapareceu do Twitter e a Arabiya TV não estava imediatamente disponível para um comentário sobre o motivo.

Os ataques de 12 de maio tiveram como alvo dois navios petroleiros sauditas, um barco dos Emirados e um petroleiro norueguês, sem causar fatalidades, mas alimentou tensões entre Estados Unidos e Irã em meio à retórica cada vez mais duras.

(Reportagem de Michele Kambas)

