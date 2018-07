O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 24 de Julho de 2018 0:08 24. Julho 2018 - 00:08

Por David Brunnstrom

WASHINGTON (Reuters) - Imagens de satélite indicam que a Coreia do Norte começou a desmontar instalações-chave em um local usado para desenvolver motores para mísseis balísticos, em um primeiro passo em direção ao cumprimento de uma promessa feita ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em uma cúpula em junho, informou nesta segunda-feira um centro de pesquisas sediado em Washington.

As imagens de 20 de julho mostravam atividades na Estação de Lançamento de Satélites de Sohae para desmantelar um prédio usado para montar veículos de lançamento espacial e em um galpão de testes de motores de foguetes usado para desenvolver motores de combustíveis líquidos para mísseis balísticos e veículos de lançamento espacial, informou o centro de pesquisas 38 North.

“Visto que se acredita que estas instalações desempenharam um papel importante no desenvolvimento de tecnologias do programa de mísseis balísticos intercontinentais da Coreia do Norte, estes esforços representam uma medida significativa de construção de confiança da parte da Coreia do Norte”, informou em comunicado.

Trump disse em entrevista coletiva após sua cúpula em 12 de junho com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, que Kim havia prometido que um importante local de testes de motores de mísseis seria destruído em breve.

Trump não identificou o local, mas uma autoridade norte-americana disse subsequentemente à Reuters que seria Sohae.

O relatório do 38 North foi feito em meio a crescentes dúvidas sobre a vontade da Coreia do Norte de cumprir promessas feitas por Kim na cúpula, especialmente em atividades em direção à desnuclearização.

Autoridades norte-americanas disseram repetidamente que a Coreia do Norte se comprometeu em abandonar um programa de armas nucleares que agora ameaça os EUA, mas Pyongyang não deu detalhes sobre como isto poderia ser feito.

