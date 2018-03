O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

BERLIM (Reuters) - A taxa de imigração líquida na Alemanha recuou para 500 mil em 2016 ante 1,14 milhão em 2015, o ano da crise de refugiados do país, informou a Agência Federal de Estatísticas do país nesta terça-feira.

Em 2016, 1.865.000 imigrantes chegaram à Alemanha e 1.365.000 pessoas emigraram, segundo a agência.

A onda de imigrantes que entraram no país em 2015, muitos fugindo de guerras no Oriente Médio, ajudou a insuflar a ascensão do partido anti-imigração Alternativa para a Alemanha (AfD), que entrou no Parlamento pela primeira vez na eleição nacional do ano passado.

O novo governo de coalizão da chanceler alemã, Angela Merkel, que deve tomar posse na quarta-feira, prometeu administrar e limitar a imigração rumo à Alemanha e à Europa para evitar uma repetição do influxo de refugiados de 2015.

(Por Paul Carrel)

