TARIFA, Espanha (Reuters) - Mais de 30 imigrantes ilegais, perseguidos por um barco da polícia, desembarcaram em uma praia espanhola na sexta-feira, depois se espalharam pelas dunas e bosques próximos.

Imagens de vídeo mostraram os imigrantes, principalmente homens jovens, jogando seus coletes salva-vidas ao mar enquanto se aproximavam da praia, observados por banhistas.

Os imigrantes desembarcaram em uma praia perto de Tarifa depois de atravessarem o estreito de Gibraltar, que separa o Marrocos da Europa continental e se tornou uma rota-chave para os imigrantes.

O número de imigrantes que chegam à Europa está bem abaixo do pico em 2015 -55.000 imigrantes alcançaram as costas do continente este ano, menos da metade do mesmo período no ano passado, de acordo com a agência de migração da ONU.

Mas a Espanha recentemente superou a Itália como o destino preferido e viu 17.000 imigrantes chegarem até agora este ano, o dobro do número no mesmo período em 2017, segundo dados do Ministério do Interior.

As chegadas por mar aumentaram nas últimas semanas graças a mares calmos.

Mais de 600 imigrantes africanos forçaram a passagem pela cerca fortificada que separa o enclave espanhol de Ceuta do norte de Marrocos, na quinta-feira, usando serras circulares, tesouras e martelos para cortar o arame.

(Texto de Sonya Dowsett)

