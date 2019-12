Por Colin Packham

SYDNEY (Reuters) - Bombeiros combatiam vários incêndios que cercavam Sydney nesta quinta-feira, que deixaram a cidade mais populosa da Austrália envolta em uma fumaça que deve perdurar por dias.

Os incêndios florestais já mataram ao menos quatro pessoas e destruíram mais de 400 casas desde o início de novembro. Chamas ainda ardem nos Estados de Nova Gales do Sul, Vitória, Austrália do Sul e Queensland.

As autoridades estão combatendo quase 140 incêndios em toda Nova Gales do Sul, e ventos fortes estão deixando vários deles fora de controle.

Os incêndios mais intensos estão cercando Sydney, capital estadual que abriga cerca de 5 milhões de habitantes.

O Corpo de Bombeiros Rural de Nova Gales do Sul disse haver "condições muito difíceis para os bombeiros em vários incêndios grandes nesta tarde que estão impactando as comunidades", acrescentando que as condições climáticas farão com que a fumaça se acumule em muitas partes de Sydney.

Com o aumento da poluição, Sydney chegou ao 19º lugar do Air Visual, ranking global das cidades com a pior poluição atmosférica, ficando à frente de Mumbai e Xangai.

Os incêndios florestais são comuns na Austrália, mas a temporada de incêndios deste ano começou muito mais cedo do que o normal. As temperaturas passaram dos 40 graus Celsius com frequência antes do início do verão e os ventos fortes varreram a paisagem ressecada.

A crise pressiona o primeiro-ministro, Scott Morrison, que críticos dizem não estar fazendo o suficiente para lidar com o impacto da mudança climática, que meteorologistas afirmam estar estendendo a temporada de incêndios.

