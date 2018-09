O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 20 de Setembro de 2018 17:18 20. Setembro 2018 - 17:18

(Reuters) - Diversas pessoas foram baleadas nesta quinta-feira em um centro de distribuição da rede de farmácias Rite Aid no Estado norte-americano de Maryland, disseram autoridades, e a suposta atiradora foi contida, informou o canal NBC News.

A delegacia do condado de Harford informou que a pessoa suspeita de ter atirado estava detida e em estado grave. Mais cedo escreveu em publicação no Twitter que agentes foram enviados ao local do incidente pouco depois das 9h, na hora local.

Segundo o repórter Pete Williams, da NBC, diversas fontes de segurança disseram que a atiradora era uma mulher e que ela foi contida.

Autoridades do condado de Harford não confirmaram de imediato a informação da NBC.

O centro de distribuição da Rite Aid é localizado entre diversos armazéns. Representantes da companhia não responderam de imediato a pedido de comentário.

O centro é situado a alguns quilômetros de uma grande instalação do Exército, onde tecnologias militares são desenvolvidas e testadas, de acordo com o site do condado.

O governador de Maryland, Larry Hogan, disse que seu gabinete está "monitorando de perto o terrível ataque a tiros".

"Nossas orações estão com todos os impactados, incluindo nossos socorristas", escreveu no Twitter. "O Estado está pronto para oferecer qualquer apoio."

