Este conteúdo foi publicado em 20 de Setembro de 2018 15:14 20. Setembro 2018 - 15:14

(Reuters) - Um incidente com tiros deixou múltiplas vítimas em Perryman, no Estado norte-americano de Maryland, nesta quinta-feira, e moradores foram orientados a evitar a área, informaram autoridades da polícia local.

A situação ainda é instável, informou o gabinete do xerife do condado de Harford em publicação no Twitter.

A região Perryman fica localizada cerca de 55 quilômetros a nordeste de Baltimore.

(Reportagem de Gina Cherelus em Nova York)

