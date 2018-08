O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

TORONTO (Reuters) - Ao menos quatro pessoas, incluindo dois policiais, foram mortas nesta sexta-feira em um incidente com tiros na cidade canadense de Fredericton, no leste do país, e um suspeito foi preso, informou a polícia local.

A polícia de Fredericton, que tem cerca de 56 mil habitantes, disse em publicação no Twitter que o incidente está sob investigação, e houve múltiplas vítimas.

Outro tuíte disse que dois dos quatro mortos eram policiais, mas sem fornecer mais detalhes ou divulgar o nome das vítimas.

Imagens da mídia local mostraram veículos de emergência reunidos em uma rua residencial arborizada.

Leis de armamento são mais rígidas no Canadá do que nos Estados Unidos, mas uma proliferação de armas tem levado a um aumento nos crimes com armas de fogo no país nos últimos anos.

"Notícias terríveis vindo de Fredericton", disse o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, no Twitter.

"Meu coração sofre por todos os afetados pelo incidente desta manhã. Estamos acompanhando a situação de perto".

