O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 10 de Agosto de 2018 13:35 10. Agosto 2018 - 13:35

TORONTO (Reuters) - Ao menos quatro pessoas morreram em um incidente com tiros na cidade de Fredericton, no leste do Canadá, informou a polícia nesta sexta-feira.

A polícia local disse em publicação no Twitter que o incidente ainda estava em andamento e que havia deixado múltiplas vítimas, pedindo para a população ficar dentro de casa e trancar as portas.

(Reportagem de Amran Abocar)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português