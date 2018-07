O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

31 de Julho de 2018

Senador norte-americano Rand Paul caminha no prédio do Congresso dos EUA 06/03/2018 REUTERS/Joshua Roberts

Por Susan Cornwell

WASHINGTON (Reuters) - Um senador republicano deu nesta segunda-feira seu apoio ao indicado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à Suprema Corte, Brett Kavanaugh, depois de inicialmente apresentar resistência, aumentando as chances do juiz ser aprovado em confirmação no Senado, apesar de uma intensa batalha de democratas para impedi-lo.

O senador norte-americano Rand Paul havia expressado preocupações sobre posições de Kavanaugh envolvendo questões particulares, mas disse que Kavanaugh as aliviou quando os dois se encontraram.

“Após me encontrar com o juiz Kavanaugh e revisar seu histórico, decidi apoiar sua indicação”, disse Paul em uma série de publicações no Twitter explicando sua decisão.

O apoio de Paul pode ser crítico para o esforço da Casa Branca para assegurar os votos necessários para Kavanaugh substituir o juiz Anthony Kennedy, que se aposenta da Suprema Corte.

Os colegas republicanos de Trump possuem uma maioria de 51 a 49 no Senado, deixando uma pequena margem para erro. Nenhum democrata até o momento disse que irá apoiar o indicado.

Kavanaugh planeja se encontrar mais tarde nesta segunda-feira com o senador Joe Manchin, que foi um dos três democratas que apoiaram a primeira escolha de Trump para a Suprema Corte, o juiz Neil Gorsuch.

Manchin será o primeiro democrata do Senado a se encontrar com Kavanaugh, um conservador juiz da corte de apelações, desde sua indicação mais cedo neste mês.

