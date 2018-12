Indonésia orienta aviões a passarem longe de erupção do vulcão Anak Krakatau

Vista aérea do vulcão Anak Krakatau, na Indonésia 23/12/2018 Antara Foto/Bisnis Indonesia/Nurul Hidayat/ via REUTERS

Por Fergus Jensen

LABUAN, Indonésia (Reuters) - A Indonésia elevou o alerta para o vulcão Anak Krakatau, atualmente em erupção, para seu segundo nível mais alto nesta quinta-feira e orientou todos os aviões a manterem distância dias depois dele provocar um tsunami que matou ao menos 430 pessoas.

O colapso de uma cratera na ilha vulcânica durante a maré alta de sábado gerou ondas de até cinco metros que se espalharam pelo litoral no Estreito de Sunda, situado entre as ilhas de Java e Sumatra.

Autoridades alertaram que a cratera do Anak Krakatau, ou filho de Krakatau, continua frágil, despertando temores de outro colapso e tsunami, e fizeram um apelo para que os moradores fiquem longe do litoral.

O vulcão está rugindo de maneira intermitente desde junho, mas está particularmente ativo desde domingo, expelindo lava e rochas e emanando grandes nuvens de cinzas a até 3 mil metros de altura em céus carregados.

Ao elevar o alerta para seu segundo maior nível, a agência geológica nacional criou uma zona de exclusão de cinco quilômetros ao redor da ilha.

"A atividade não parou desde 23 de dezembro... prevemos uma nova escalada", disse Antonius Ratdomopurbo, secretário da agência geológica.

Uma camada fina de cinza vulcânica está se assentando em edifícios, veículos e vegetação ao longo da costa oeste de Java desde a noite de quarta-feira, segundo imagens divulgadas pela agência nacional de mitigação de desastres.

As autoridades disseram que a cinza não é perigosa, mas aconselharam os moradores a usarem máscaras e óculos de proteção quando saírem, e as aeronaves foram orientadas a se afastarem.

"Todos os voos estão sendo redirecionados devido à cinza do vulcão Krakatau em alerta vermelho", disse a agência de controle de tráfego aéreo indonésia, AirNav, em um comunicado.

O secretário corporativo da AirNav, Didiet K.S. Radityo, disse à Reuters que nenhum voo internacional ou doméstico foi afetado.

A agência de aviação civil disse que os aeroportos tampouco serão afetados. A capital Jacarta fica cerca de 155 quilômetros ao leste do vulcão.

A Indonésia é um vasto arquipélago situado no "Círculo de Fogo" do Pacífico. Em 1883, o vulcão então conhecido como Krakatoa entrou em erupção com uma das maiores explosões já registradas, matando mais de 36 mil pessoas com uma série de tsunami e diminuindo a temperatura da superfície global em um grau Celsius devido à suas cinzas.

Anak Krakatau é a ilha que emergiu na área em 1927 e vem crescendo desde então. Neste ano o país sofreu seu pior saldo de mortes em desastres em mais de uma década.

Neuer Inhalt Horizontal Line