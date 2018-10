O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

PARIS (Reuters) - Buscas policiais coordenadas em 116 países resultaram na apreensão de 500 toneladas de remédios ilegais disponíveis na internet, inclusive medicamentos para câncer e analgésicos falsos e seringas ilegais, informou a organização policial Interpol nesta terça-feira.

A Interpol, sediada na cidade francesa de Lyon, disse que uma operação batizada de Pangea XI levou a 859 prisões em todo o mundo e ao confisco de cerca de 14 milhões de dólares em remédios potencialmente perigosos.

"Concentrando-se nos serviços de entrega manipulados por redes do crime organizado, a operação levou ao fechamento de 3.671 links da rede, incluindo sites, páginas de redes sociais e mercados online", disse a Interpol.

O comércio ilegal de remédios na internet --e em especial no que é conhecido como Dark Web-- vem crescendo nos últimos anos, apesar de as autoridades fecharem grandes sites de venda, já que as gangues criminosas diversificaram e buscaram novos clientes online.

Tratou-se da segunda apreensão significativa de remédios feita pela Interpol neste mês.

(Por Matthias Blamont)

