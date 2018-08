O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

(Reuters) - O Irã aguarda garantias europeias sobre vendas de petróleo iraniano e relações com bancos, disse o ministro das Relações Exteriores, Mohammad Javad Zarif, neste sábado, de acordo a Agência de Notícias de Estudantes Iranianos (Isna).

O presidente norte-americano, Donald Trump, retirou em maio os EUA de um acordo nuclear de 2015 entre o Irã e potências mundiais, e irá retomar sanções sobre Teerã, enquanto as outras partes tentam encontrar maneiras de salvar o acordo.

"Ainda estamos esperando a Europa tomar ações sobre a venda de petróleo iraniano e sobre a preservação dos canais bancários", disse o ministro iraniano.

Zarif também defendeu a decisão da União Europeia, anunciada na última quinta-feira, de disponibilizar 18 milhões de euros em assistência ao Irã para aliviar o impacto das sanções dos EUA, como parte dos esforços para salvaguardar o acordo de 2015 que limitava as ambições nucleares iranianas.

"Esse é um pacote que ajudará ambos os lados a se comunicarem e não tem nada a ver com o acordo nuclear ou com outras mentiras", disse o ministro, de acordo com a Isna.

O principal enviado dos EUA no Irã, Brian Hook, criticou a ajuda da UE a Teerã na sexta-feira e disse que o ato "passa a mensagem errada na hora errada".

A medida da UE é parte de um pacote mais amplo de 50 milhões de euros reservados no orçamento da UE ao Irã, que já ameaçou parar de cumprir o acordo nuclear se não vir o benefício econômico vindo do alívio das sanções.

