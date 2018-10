O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 1 de Outubro de 2018 14:08 01. Outubro 2018 - 14:08

Bandeiras do Irã são vistas em Teerã 10/02/2012 REUTERS/Morteza Nikoubazl

(Reuters) - O Irã disparou mísseis contra militantes na Síria nesta segunda-feira em retaliação a um ataque cometido no sudoeste iraniano em 22 de setembro, disse a Guarda Revolucionária iraniana, que classificou a ação como um sinal da prontidão de Teerã para punir a "perversidade" dos inimigos.

O Irã acusou países do Golfo Pérsico apoiados pelos Estados Unidos de atacarem um desfile militar a tiros no dia 22 de setembro e matarem 25 pessoas, quase metade delas membros da Guarda Revolucionária, a força de elite do país.

O ataque desta segunda-feira visou as bases de "terroristas takfiri" auxiliados pelos EUA e por potências regionais no leste da Síria, disse a Guarda Revolucionária em um comunicado publicado no Sepah News, seu site oficial de notícias.

A ação matou vários líderes militantes e destruiu seus suprimentos e infraestrutura, disse.

Autoridades iranianas usam com frequência a palavra "takfiri" para descrever muçulmanos sunitas radicais. O Irã é predominantemente xiita.

"Morte à família Saud", "Morte à América" e "Morte a Israel" foram frases escritas em um dos mísseis exibidos no site da Fars News.

O ataque mirou o último bastião de território do sudeste sírio nas mãos do Estado Islâmico, disse uma autoridade da aliança regional apoiada por Teerã que luta ao lado do presidente sírio, Bashar al-Assad.

Ele se localiza em uma área onde as Forças Democráticas da Síria, que têm apoio de Washington, lançaram uma nova ofensiva contra o Estado Islâmico no mês passado.

A coalizão encabeçada pelos EUA confirmou que forças iranianas realizaram "ataques imprevistos na noite passada".

"Nesta altura a coalizão ainda está avaliando se ocorreu algum dano, e nenhuma força da coalizão correu perigo", disse o porta-voz e coronel Sean Ryan.

