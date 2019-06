DUBAI (Reuters) - O Irã convocou neste sábado o embaixador britânico em Teerã após a Grã-Bretanha culpar o país por ataques a navios petroleiros no Golfo de Omã, informou a agência de notícias Isna.

"Durante a reunião com o ministro do Exterior do Irã, o país criticou duramente a inaceitável postura da Grã-Bretanha em relação aos ataques no Golfo de Omã. Nenhum outro país além da Grã-Bretanha apoiou as acusações dos EUA sobre os ataques", informou a Isna.

O secretário de Relações Exteriores britânico, Jeremy Hunt, divulgou um comunicado na sexta-feira culpando o Irã e seu Corpo dos Guardas da Revolução Islâmica pelos ataques, dizendo que nenhum outro Estado ou agente não estatal poderia ter sido responsável.

O Irã negou qualquer envolvimento nos ataques.

(Escrito por Parisa Hafezi)

