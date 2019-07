DUBAI (Reuters) - O Irã vai anunciar no domingo que aumentará para 5% o nível de enriquecimento de urânio, uma concentração que fica acima do limite estabelecido por um acordo nuclear assinado em 2015 com outras seis potências mundiais, disse uma autoridade iraniana à Reuters.

“O principal anúncio amanhã será o aumento do nível de enriquecimento para 5% dos 3,76% que concordamos sob o acordo”, disse a autoridade neste sábado, sob a condição de anonimato.

A Fars, agência de notícias semioficial do Irã, noticiou mais cedo que o principal negociador iraniano para assuntos nucleares, Abbas Araqchi, anunciará no domingo mais cortes nos compromissos com o pacto.

(Por Parisa Hafezi)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram