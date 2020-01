Vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi 28/06/2019 REUTERS/Leonhard Foeger

DUBAI (Reuters) - O acordo nuclear do Irã com potências mundiais não foi dissolvido, apesar da decisão de Teerã de abandonar os limites do enriquecimento de urânio exigidos pelo pacto, disse nesta terça-feira o vice-ministro das Relações Exteriores, Abbas Araqchi, segundo a agência de notícias estatal Irna.

O Irã disse no domingo que está dando mais um passo atrás em relação a seus compromissos, embora também tenha dito que continuará a cooperar com o órgão de controle nuclear da ONU.

Seu anúncio coincidiu com uma grande escalada nas tensões com os Estados Unidos após o assassinato do comandante militar iraniano Qassem Soleimani em um ataque norte-americano em Bagdá na sexta-feira.

O Irã, que afirma que seu programa nuclear é para fins civis, já violou muitas das restrições do pacto em resposta à retirada dos EUA do acordo em 2018 e à reimposição de sanções contra Teerã que afetaram a economia do país.

"O acordo nuclear ainda não está morto", disse Araqchi, que também é um negociador nuclear sênior.

"Estamos prontos para voltar ao pleno cumprimento do acordo, dependendo do fim das sanções e do aumento dos benefícios econômicos do acordo."

(Por Babak Dehghanpisheh)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram