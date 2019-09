DUBAI (Reuters) - O Irã vai adotar uma política de produção máxima de petróleo se os Estados Unidos levantarem sanções contra o país, afirmou o ministro do Petróleo do Irã, Bijan Zanganeh, neste sábado.

"A produção máxima será política do Ministério do Petróleo Iraniano no caso das sanções (dos EUA) sobre a indústria petrolífera do Irã serem reduzidas", publicou a agência estatal de notícias Shana, citando Zanganeh.

Desde que saiu do acordo nuclear do Irã com potências globais, de 2015, o presidente dos EUA, Donald Trump, reintroduziu sanções contra o Teerã. Trump também impôs outras limitações, incluindo ameaças de sanções contra qualquer país que importar petróleo do Irã, o que fez as exportações petrolíferas do país despencarem mais de 80 por cento.

(Por Parisa Hafezi)

