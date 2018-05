O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

TEERÃ (Reuters) - A União Europeia não está fazendo o suficiente para preservar os benefícios para o Irã do pacto nuclear internacional de 2015 após a retirada dos Estados unidos, disse o Ministro das Relações Exteriores do Irã ao chefe de energia da UE neste domingo.

"Com a retirada da América, as expectativas públicas (do Irã) sobre a União Europeia aumentaram para manter os ganhos do acordo, e no contexto atual, o apoio político europeu não é o suficiente", disse Mohammad Javad Zarif a Miguel Arias Canete em Teerã, segundo reportagem da agência de notícias estatal do Irã, IRNA.

Desde que o presidente Donald Trump anunciou em 8 de maio que retiraria os Estados Unidos do acordo, os líderes da UE prometeram tentar manter o comércio e investimentos em petróleo do Irã, mas reconheceram que não seria fácil.

"Temos que preservar este acordo para que não tenhamos que negociar um novo", disse Arias Canete a jornalistas do Ocidente após dois dias de reuniões com autoridades iranianas em Teerã.

"Nossa mensagem é muito clara. Este é um acordo nuclear que funciona."

Segundo o acordo, Teerã concorda em frear seu trabalho nuclear em troca do levantamento da maioria das sanções ocidentais.

Com a ameaça de novas sanções norte-americanas, algumas empresas estrangeiras já começaram a sinalizar suas intenções de sair do Irã.

"O anúncio de uma possível retirada de grandes empresas europeias de sua cooperação com o Irã não é consistente com o compromisso da União Europeia de implementar (o acordo nuclear)", disse Zarif segundo citações.

(Por Parisa Hafezi)

