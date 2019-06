DUBAI (Reuters) - O Irã disse neste domingo que não irá recuar de sua decisão de voltar atrás em alguns compromissos previstos em um acordo nuclear de 2015 com grandes potências, de acordo com a televisão estatal, que citou uma fala do vice-ministro de Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi.

"Falta aos signatários europeus do acordo a vontade necessária para salvá-lo. Nossa decisão de reduzir nosso comprometimento com o acordo é uma decisão nacional e é irreversível enquanto nossas demandas não forem atendidas", afirmou Araqchi após um encontro em Teerã com o ministro britânico para o Oriente Médio.

(Por Parisa Hafezi)

