DUBAI (Reuters) - O Irã impediu um grande ataque cibernético à sua infraestrutura que fora lançado por um governo estrangeiro, disse o ministro iraniano das Telecomunicações, Mohammad Javad Azari-Jahromi, nesta quarta-feira, dois meses após relatos de uma operação cibernética dos Estados Unidos contra o país.

Autoridades norte-americanas disseram à Reuters em outubro que os EUA haviam realizado um ataque cibernético secreto contra o Irã após os ataques de 14 de setembro às instalações petrolíferas sauditas, que Washington e Riad atribuíram a Teerã.

O Irã negou envolvimento no episódio, que foi reivindicado pelo movimento houthi do Iêmen, alinhado ao Irã.

"Recentemente enfrentamos um ataque altamente organizado e patrocinado pelo Estado contra nossa infraestrutura digital que foi... repelido pelo escudo de segurança do país", disse o ministro da Informação e Tecnologia das Comunicações do Irã, segundo a agência Mehr.

"Foi um ataque muito extenso", acrescentou, indicando que mais detalhes seriam revelados posteriormente.

Não ficou claro se Azari-Jahromi se referia ao ataque cibernético dos EUA, que autoridades norte-americanas disseram ter ocorrido em setembro e visar à habilidade do Teerã de disseminar "propaganda".

Questionado sobre a reportagem da Reuters sobre o ataque cibernético, o ministro alegou que "eles devem ter sonhado com isso".

O Irã tem estado em alerta sobre a ameaça de ataques cibernéticos do exterior. Os Estados Unidos e Israel sabotaram secretamente o controverso programa nuclear iraniano em 2009 e 2010 com o vírus de computador Stuxnet, que destruiu várias centrífugas que enriqueciam urânio.

As tensões no Golfo Pérsico aumentaram acentuadamente desde que o presidente dos EUA, Donald Trump, retirou-se no ano passado do acordo nuclear do Irã com as potências mundiais e restabeleceu sanções comerciais e financeiras contra Teerã.

(Reportagem Redação Dubai)

