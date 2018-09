O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

GENEBRA (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deveria parar de interferir no Oriente Médio se quer que o preço do petróleo para de subir, disse o ministro do Petróleo iraniano, Bijan Zanganeh, nesta quarta-feira, segundo a agência de notícias Isna.

"Se ele quer que o preço do petróleo não suba e que o mercado não se desestabilize, ele deveria acabar com as interferências disruptivas e injustificáveis no Oriente Médio, e não ser um obstáculo para a produção e a exportação de petróleo iraniano".

Trump, e não a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), está por trás da recente alta dos preços, segundo Zanganeh.

"Trump culpa a Opep pelo que ele criou e causou: o aumento do preço do petróleo e distúrbios no mercado".

Segundo Zanganeh, os países-membros da Opep não têm capacidade de aumentar a produção.

Em discurso na Assembleia Geral da ONU na terça-feira, Trump reiterou seus pedidos para que a Opep produza mais petróleo e reduza os preços. Ele também acusou o Irã de semear o caos, e prometeu impor mais sanções contra o país.

Os EUA vão impor sanções para impedir as exportações de petróleo do Irã, o terceiro maior produtor da Opep, a partir de 4 de novembro. A saída do petróleo iraniano do mercado internacional tem sido apontada como um dos principais motivos por trás do aumento dos preços.

