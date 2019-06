Por Steve Holland e Marine Pennetier

CAEN, França (Reuters) - O Irã está fracassando como nação depois que os Estados Unidos impuseram duras sanções no ano passado, disse o presidente norte-americano, Donald Trump, nesta quinta-feira, acrescentando que poderia mudar isso rapidamente em negociações com a liderança em Teerã.

O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, disse na terça-feira que seu país não seria "enganado" pela oferta de negociações de Trump e não desistiria de seu programa de mísseis.

O Irã e os Estados Unidos vêm tendo atritos nas últimas semanas, um ano depois de os EUA terem abandonado um acordo entre o Irã e as potências mundiais para conter o programa nuclear daquele país, em troca do fim de sanções internacionais.

"Quando me tornei presidente, o Irã era um verdadeiro Estado de terror. Eles ainda são e foram campeões indiscutíveis do terror", disse Trump a repórteres antes de manter conversações bilaterais com o presidente francês, Emmanuel Macron, em Caen, oeste da França, depois de participar de uma cerimônia para comemorar 75º aniversário do Dia D.

"Eles estão fracassando como nação", disse Trump, acrescentando que não deseja que isso ocorra. "Nós podemos mudar isso rapidamente."

Trump condenou o acordo nuclear, assinado por seu antecessor Barack Obama, como falho por não ser permanente e por não cobrir o programa de mísseis balísticos do Irã ou seu papel nos conflitos em todo o Oriente Médio. Ele tem pedido que o Irã participe de negociações para um novo acordo.

"Eu entendo que eles querem conversar e tudo bem, vamos conversar. Uma coisa que eles não podem ter é armas nucleares", disse Trump.

O presidente Hassan Rouhani, que adotou uma postura mais branda com relação a Khamenei, sugeriu na semana passada que o Irã poderia estar disposto a manter conversações se os Estados Unidos demonstrassem respeito e levantassem as sanções.

