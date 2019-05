LONDRES (Reuters) - O Irã não vê perspectiva de negociações com os Estados Unidos, disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores nesta terça-feira, um dia depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, dizer que é possível um acordo com Teerã a respeito do programa nuclear iranianio.

Os EUA se retiraram no ano passado de um acordo nuclear internacional firmado com o Irã em 2015, e estão intensificando sanções na tentativa de estrangular a economia iraniana impedindo suas exportações de petróleo.

Trump disse na segunda-feira: "Realmente acredito que o Irã gostaria de fazer um acordo, e acho que é muito esperto da parte deles, e acho que essa é uma possibilidade que pode acontecer".

Indagado sobre os comentários de Trump durante uma coletiva de imprensa em Teerã, o porta-voz da chancelaria iraniana, Abbas Mousavi, disse, segundo a agência de notícias semioficial Fars: "Atualmente não vemos perspectiva de negociações com a América".

"O Irã não presta atenção a palavras; o que importa para nós é uma mudança de abordagem e comportamento".

Trump ainda disse que os EUA não buscam uma mudança de regime no Irã, acrescentando que "queremos que não haja armas nucleares".

As tensões entre o Irã e os EUA aumentaram desde que Washington enviou um grupo de porta-aviões e bombardeiros e anunciou planos para enviar 1.500 soldados ao Oriente Médio, provocando temores de um conflito.

(Por Bozorgmehr Sharafedin)

