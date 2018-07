O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Presidente do Irã, Hassan Rouhani, dá entrevista coletiva, em Viena, no início do mês 04/07/2018 REUTERS/Lisi Niesner

BEIRUTE (Reuters) - Teerã nunca participará de negociações unilaterais com os Estados Unidos sob ameaça, disse o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do Irã nesta quarta-feira, de acordo com a agência de notícias Tasnim.

"A América precisa esquecer para sempre a ideia de negociações unilaterais sob a sombra de uma ameaça", disse o porta-voz Bahram Qassemi.

(Reportagem de Babak Dehghanpisheh)

