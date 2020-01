Moradores observam cratera causada por míssil perto de Duhok, no Iraque 8/1/2020 REUTERS/Ari Jalal

WASHINGTON (Reuters) - O Irã pode ter procurado deliberadamente evitar baixas militares dos Estados Unidos em ataques com mísseis a bases que abrigam tropas norte-americanas no Iraque, lançados em retaliação pelo assassinato de um general iraniano pelos EUA, segundo fontes de governos europeus e dos EUA familiarizadas com avaliações de inteligência.

As fontes, que falaram sob condição de anonimato, disseram na quarta-feira que os iranianos teriam realizado os ataques com o objetivo de não acertar forças norte-americanas para impedir que a crise se tornasse fora de controle, mas ainda assim enviar uma mensagem sobre a determinação iraniana.

Uma fonte em Washington disse durante a noite que as primeiras indicações eram de não haver baixas norte-americanas, enquanto outras autoridades dos EUA não quiseram comentar.

(Reportagem de Mark Hosenball e Matt Spetalnick)

