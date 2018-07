O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Por Warren Strobel e Parisa Hafezi

WASHINGTON/ANCARA (Reuters) - O Irã rejeitou nesta segunda-feira um irritado aviso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que Teerã arrisca sofrer consequências terríveis, “como poucos durante a história sofreram antes”, se fizer novamente ameaças contra os EUA.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohammad Javad Zarif, respondeu ao alerta de Trump, repetindo o líder norte-americano ao escrever em letras maiúsculas.

“NÃO ESTAMOS IMPRESSIONADOS: O mundo ouviu barulhos ainda mais agressivos há alguns meses. E iranianos os ouviram – embora mais civilizados – por 40 anos. Nós estamos por aí há milênios e vimos a queda de impérios, incluindo nosso próprio, que durou mais que a vida de alguns países”, escreveu Zarif no Twitter.

“TENHAM CUIDADO!”, escreveu em letras maiúsculas, usando as mesmas palavras que Trump.

O Irã está sob crescente pressão dos EUA e possíveis sanções desde a decisão de Trump em maio de retirar os Estados Unidos de um acordo de 2015 entre potências mundiais e o Irã sobre o programa nuclear iraniano.

Grandes inimigos desde a revolução iraniana de 1979, Washington e Teerã têm aumentado palavras de guerra nos dias recentes.

O governo Trump realizou uma ofensiva de discursos e comunicações online com objetivo de fomentar agitações e ajudar a pressionar o Irã a encerrar seu programa nuclear e seu apoio a grupos militantes.

Apesar de retóricas intensificadas, ambos lados possuem razões para quererem evitar começar um conflito.

As palavras de Trump aparentavam ter sido resposta à afirmação do presidente do Irã, Hassan Rouhani, de que políticas hostis em direção a Teerã podem levar à “mãe de todas as guerras”.

Em seu tuíte direcionado a Rouhani, Trump escreveu: “Nunca, nunca ameacem os Estados Unidos novamente ou irão sofrer consequências como poucos durante a história sofreram antes. Nós não somos mais um país que irá aturar suas palavras dementes de violência e morte. Tenham cuidado!”.

Rouhani havia falado a um encontro de diplomatas iranianos no domingo: “Sr. Trump, não brinque com o rabo do leão, isto irá levar somente a arrependimentos”.

“A América deveria saber que a paz com o Irã é a mãe de todas as pazes, e guerra com o Irã é a mãe de todas as guerras”, disse Rouhani, segundo a agência de notícias estatal Irna.

