Paciente com coronavírus é transportado e mambulância em Teerã 30/03/2020 WANA/Ali Khara via REUTERS

(Reuters) - O número de mortos pelo novo coronavírus no Irã chegou a 5.209 nesta segunda-feira, com 91 mortes registradas nas últimas 24 horas, disse o porta-voz do Ministério da Saúde na TV estatal.

O total de casos diagnosticados de Covid-19 no Irã subiu para 83.505, afirmou ele.

(Por Babak Dehghanpisheh)

