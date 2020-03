Por Parisa Hafezi

DUBAI (Reuters) - O número de mortes por coronavírus no Irã aumentou para 2.640, disse uma autoridade do Ministério da Saúde no domingo, e o país mais atingido do Oriente Médio ampliou medidas de restrição ao enfrentar o surto que se espalha rapidamente.

"Nas últimas 24 horas, tivemos 123 mortes e 2.901 pessoas foram infectadas, elevando o número total de pessoas infectadas para 38.309", disse Alireza Vahabzadeh, conselheira do ministro da Saúde, no Twitter. "12.391 pessoas infectadas pelo vírus se recuperaram."

O porta-voz do Ministério da Saúde Kianush Jahanpur disse à TV estatal que 3.467 pessoas infectadas estavam em "condições graves".

"Fico feliz em anunciar que também 12.391 pessoas que foram infectadas em todo o país se recuperaram", declarou Jahanpur. "A idade média das pessoas que morreram da doença é 69 anos."

O presidente Hassan Rouhani fez um apelo aos iranianos para se adaptarem ao novo modo de vida, que provavelmente continuará por algum tempo.

"Precisamos nos preparar para conviver com o vírus até que um tratamento seja descoberto. As novas medidas impostas são para benefício de todos. Nossa prioridade é a segurança e a saúde do nosso povo", disse Rouhani durante uma reunião.

O governo proibiu as viagens entre cidades depois de alertar sobre um possível aumento nos casos de coronavírus porque muitos iranianos desafiaram os apelos para cancelar os planos de viagem no feriado do Ano Novo Persa que começou em 20 de março.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram