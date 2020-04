Com máscara e luvas de proteção contra novo coronavírus, mulher e seu filho caminham por estrada do Irã 24/03/2020 WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

DUBAI (Reuters) - O número de mortes pelo novo coronavírus no Irã subiu para 3.993 com mais 121 mortes registradas nas últimas 24 horas, disse um porta-voz do Ministério da Saúde à TV estatal nesta quarta-feira, acrescentando que o total de infecções no país aumentou para 64.586.

"Tivemos 1.997 novos casos de infecção nas últimas 24 horas... existem 3.956 pessoas infectadas em condições críticas", acrescentou o porta-voz Kianush Jahanpur.

(Por Parisa Hafezi)

((Tradução Redação Rio de Janeiro, +5521 2223 7141)) REUTERS DM ES

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram