DUBAI (Reuters) - O Irã vai superar as sanções dos Estados Unidos seja ignorando-as ou por meio de negociações, e não cruzará seus próprios limites em qualquer negociação com o governo norte-americano, disse o presidente iraniano, Hassan Rouhani, na quarta-feira.

As tensões aumentaram entre Teerã e Washington desde o ano passado, quando o presidente Donald Trump retirou os Estados Unidos do acordo nuclear fechado pelo Irã em 2015 com seis potências e readotou sanções contra Teerã, que prejudicaram a economia iraniana baseada no petróleo.

A República Islâmica rejeitou a negociação de um novo acordo com o governo Trump, dizendo que as conversas só serão possíveis se os EUA retornarem ao pacto nuclear e suspenderem as sanções.

"O governo está determinado a derrotar (o inimigo) contornando as sanções americanas... ou através de vários meios, incluindo negociações, mas não cruzaremos nossos limites", disse Rouhani, segundo a agência de notícias iraniana Isna.

Em um raro ato de cooperação entre Teerã e Washington, Estados Unidos e Irã libertaram um prisioneiro cada no sábado.

Os EUA disseram esperar que a troca de prisioneiros leve à libertação de outros norte-americanos mantidos no Irã e que isso é um sinal de que Teerã está disposto a discutir outras questões.

O Irã libertou Xiyue Wang, cidadão dos EUA preso por três anos sob acusação de espionagem, enquanto os Estados Unidos libertaram o iraniano Massoud Soleimani, que havia sido acusado de violar as sanções dos EUA contra Teerã.

(Por Parisa Hafezi)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram