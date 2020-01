BAGDÁ (Reuters) - O primeiro-ministro iraquiano, Adel Abdul Mahdi, disse nesta segunda-feira ao embaixador dos Estados Unidos em Bagdá, Matthew Tueller, que os dois países devem trabalhar juntos na implementação de uma resolução parlamentar iraquiana sobre a retirada de tropas estrangeiras.

"O primeiro-ministro enfatizou a importância da cooperação mútua na implementação da retirada de tropas estrangeiras, em linha com a resolução do Parlamento iraquiano, e no estabelecimento de relações com os Estados Unidos em uma base adequada", informou o gabinete do premiê em comunicado.

"Ele enfatizou o quão perigosa é a situação no momento e suas possíveis consequências, acrescentando que o Iraque está fazendo tudo o que pode para impedir que resulte em uma guerra aberta".

(Reportagem de Ahmed Aboulenein)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram