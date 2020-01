Soldados dos EUA em frente a um drone militar em base norte-americana no Iraque 23/11/2019 REUTERS/Jonathan Ernst

CAIRO (Reuters) - O Iraque recebeu uma carta do Exército dos Estados Unidos sobre a retirada de tropas norte-americanas do país, disse o primeiro-ministro iraquiano, Adel Abdul Mahdi, nesta terça-feira.

As versões em inglês e em árabe da carta não são idênticas, por isso o Iraque pediu esclarecimentos, acrescentou.

O Parlamento iraquiano aprovou uma resolução que pede a retirada de todas as tropas estrangeiras do país, depois que um drone militar dos Estados Unidos matou o principal comandante militar iraniano, que estava no Iraque, na sexta-feira, gerando uma crise regional.

(Reportagem de Ahmed Rasheed)

