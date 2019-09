DUBLIN (Reuters) - A Irlanda quer um acordo sobre uma saída britânica ordenada da União Europeia, mas o Reino Unido até agora não conseguiu elaborar um plano por escrito, disse o ministro das Relações Exteriores da Irlanda, Simon Coveney.

"Nós, na UE... estamos abertos a um acordo, mas ele deve alcançar os objetivos do 'backstop' por meio de uma solução legalmente operacional", disse Coveney a repórteres.

"Aguardamos propostas escritas do lado do Reino Unido. Simplesmente não vimos nenhuma proposta escrita até o momento."

Questionado sobre os planos para gerenciar a fronteira terrestre entre Irlanda e Irlanda do Norte --e particularmente a localização dos pontos de controle de emergência no caso de uma saída sem acordo-- Coveney disse que espera ter clareza sobre a questão controversa semanas antes da data para a saída do Reino Unido do bloco em 31 de outubro.

"Não assinaremos nenhum acordo (comercial) que exija controles com o Reino Unido", afirmou ele.

"A resposta envolverá controles em algum lugar. Eu não acho que eles estarão perto da fronteira."

(Por Conor Humpries)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram