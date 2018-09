O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

27 de Setembro de 2018 20:24

Por John Irish e Arshad Mohammed

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acusou o Irã nesta quinta-feira de ocultar material de uso nuclear em um armazém de Teerã, o que prova que o país não abandonou seu programa de armas nucleares.

"Hoje estou revelando pela primeira vez que o Irã tem outra instalação secreta em Teerã, um armazém atômico secreto para estocar quantidades enormes de equipamento e material do programa de armas secreto do Irã", afirmou Netanyahu à Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

"Desde que vasculhamos o arquivo atômico, eles estão ocupados em limpar o armazém atômico. Ainda no mês passado eles removeram 15 quilos de material radioativo. Vocês sabem o que fizeram com isso? Levaram e espalharam por Teerã na tentativa de esconder as provas."

Ele pediu que a agência atômica da ONU realize inspeções imediatas em um local conhecido por Israel.

Netanyahu revelou o que disse ser uma série de documentos que mostravam um programa de armas nucleares iraniano secreto em abril, antes da decisão dos Estados Unidos de se desligarem do acordo nuclear de 2015 com o Irã.

Ele disse que autoridades iranianas começaram a limpar o armazém atômico, mas que ainda têm muito trabalho a fazer porque "usaram ao menos 15 contêineres de navio, são gigantescos, 15 contêineres de navio cheios de equipamento e material de uso nuclear armazenados lá", afirmou.

"Isso significa que este local continha até 300 toneladas --300 toneladas-- de equipamento e material de uso nuclear".

(Reportagem de John Irish, Arshad Mohammed, Yara Bayoumy e Michelle Nichols)

